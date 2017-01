El centrocampista portugués renovó con el Atlético de Madrid la pasada temporada después de haber estado medio año fuera de los terrenos de juego por una fractura de tibia. Un gesto que Tiago se mostró dispuesto a agradecer dando todo durante la presente campaña fuera cual fuera su papel dentro del equipo.

Pero esto ha cambiado. El futbolista vive en el ostracismo desde el pasado 12 de diciembre, día en el que falló en un pase durante la estrepitosa derrota frente al Villarreal. En dicho encuentro se marchó lesionado pero no ha trascendido un parte de médico aclarando las molestias del jugador.

En esas fechas, tal y como informa Marca, el portugués recibió una suculenta oferta del fútbol Chino que quería aceptar, y se la trasladó al club. Pero el Atlético de Madrid se cerró en banda y no permitió la salida de Tiago ya que aún cuenta con él debido a las numerosas bajas que sufre el equipo en el centro del campo.

La posición del portugués sorprendió al club ya que no dudaba del deseo de continuar del futbolista a pesar de que no se encuentre en buena forma física. Tras este acontecimiento se da por hecho que Tiago no permanecerá en el Atlético de Madrid más allá del mes de junio de 2018.