De no mediar un giro radical de los acontecimientos en las próximas semanas, el central portugués Pepe pondrá punto y final a su larga y exitosa etapa en el Real Madrid el próximo 30 de junio. Así, coincidiendo con el final de su contrato con los blancos, el internacional luso (82 partidos con su selección, 4 goles) pondrá punto y final a una etapa que comenzó en verano de 2007 cuando la entidad por aquel entonces presidida por Ramón Calderón desembolsó alrededor de 30 M€ por su fichaje procedente del Oporto.

A sus 34 años, la falta de acuerdo con una escuadra merengue que le ofrece una temporada extra (él solicita al menos dos) pondrá punto y final a una relación que ha llevado a las arcas merengues 2 Ligas, 2 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de clubes, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y otras 2 Supercopas de Europa. Sin embargo, después de una década en la capital de España, la última temporada de Pepe no está siendo como esperarían ni él ni la afición.

Pese a que cuando ha estado sobre el césped ha rendido de un modo más que brillante y se ha ganado estar incluso por delante de Raphaël Varane en la lista de prioridades de Zinedine Zidane, el veterano central que el pasado verano se alzó con la Eurocopa ha sido víctima de un más que notable número de problemas físicos que apenas le han permitido jugar.

De este modo, desde el inicio de curso, el jugador nacido en Brasil apenas ha tenido la oportunidad de estar 1460 minutos sobre el césped distribuidos en un total de 18 partidos oficiales. De éstos, únicamente 13 han sido en Liga, algunos tan importantes como el que disputó ante el Atlético de Madrid hace apenas un par de semanas y en el que abrió un marcador que finalmente terminó con 1-1 y con él lesionado para varias semanas. No cabe duda que aún queda tiempo para revertir esta situación y que no seamos testigos de la última temporada de Pepe con la elástica merengue. Sin embargo, de no mediar la situación, la despedida del portugués del que ha sido su equipo durante 10 años está muy lejos de ser la esperada.