El FC Barcelona aún se mantiene firme en la carrera liguera y disputará la final de Copa del Rey ante el Alavés. De este modo, el conjunto de la ciudad condal aún tiene la oportunidad de despedir a su técnico Luis Enrique con dos títulos que se sumarían a sus vitrinas. Sin embargo, el todavía campeón de Liga también tiene un ojo en el futuro y la necesaria remodelación de su plantilla. De este modo, varios son los frentes que se tienen abiertos con la clara intención de mejorar la fuerza de trabajo de la que dispondrá a sus órdenes el que será nuevo técnico el curso que viene.

Precisamente a este respecto, el diario Mundo Deportivo lanza los planes maestros del que será proyecto 2017-2018 por parte azulgrana. En éste se encuentran hasta cinco nuevos nombres propios que podrían desembarcar en el club, si bien en algunos casos se trata de opciones complicadas debido a la importancia que estas piezas tienen en sus respectivos clubes.

Un repóquer de nombres propios

Así, la gran prioridad no es otra que apuntalar el lateral diestro, donde el gran deseado no es otro que el canterano Héctor Bellerín, futbolista nacido en La Masía que está mostrando un rendimiento más que brillante en las filas del Arsenal de Arsene Wenger. El conjunto azulgrana podría aprovechar la cantada no clasificación gunner para Liga de Campeones a fin de avanzar en este posible fichaje. En el costado zurdo, el nombre propio a seguir es el del francés Theo Hernández, futbolista del Atlético de Madrid por el que también puja el Real Madrid y que busca nuevos retos después de presentar sus credenciales en Primera División esta temporada defendiendo la elástica del Alavés como cedido.

Más complicadas parecen las dos siguientes opciones. Y es que el objetivo para la medular no es otro que el italiano del Paris Saint Germain Marco Verratti, futbolista que ha abierto la puerta a un cambio de aires pero al que los galos no dejarán escapar así como así. Para posiciones más adelantadas la vía a seguir es la del brasileño Coutinho, pieza clave en el Liverpool y por el que los de Anfield no aceptarían menos de 80 M€.

Un último término se encuentra el extremo Gerard Deulofeu, cuya salida al Everton parecía definitiva pero que a la vista del renacer futbolístico que está protagonizando en Milán y su convocatoria para la selección española podría regresar al FC Barcelona. Los culés tienen una opción de compra cifrada en 12 M€ y está podría hacerse efectiva durante el próximo verano.