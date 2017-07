El Real Madrid versión 2017-2018 sigue dando pasos. El cuadro de Chamartín, que presentó el pasado viernes al emergente talento Vallejo después de su cesión en Alemania y tiene previsto hacer los propio el próximo lunes con Theo Hernández tras cerrar su fichaje en la pasada semana, el campeón de Europa ha alcanzado un acuerdo por el fichaje de Dani Ceballos, prometedor talento que llegará desde el Real Betis pese al interés del FC Barcelona.

Evidentemente, el fichaje del que fuera mejor jugador del pasado Europeo sub’21, se cobrará alguna víctima. No hay sitio para todos y una de las condiciones que puso el andaluz fue el contar con una ficha en el primer equipo de Zinedine Zidane desde su primera temporada y no salir cedido. Y el que tiene todas las papeletas para decir adiós a la plantilla merengue es James Rodríguez.

Esto es precisamente lo que se desprende de la información que publica el diario As. A tenor de dicha fuente, el internacional colombiano quiere decir adiós a la disciplina del Real Madrid en las próximas 48 horas. El motivo no es otro que sus planes de no formar parte de la expedición que irá a Estados Unidos para comenzar la pretemporada.

De este modo, su agente Jorge Mendes ya está acelerando las negociaciones con los distintos conjuntos interesados en su fichaje. Entre los que más interés han mostrado en su posible fichaje se encuentran Paris Saint Germain, Manchester United y Chelsea. ¿Quién logrará llevarse el gato al agua con el fichaje del internacional cafetero?