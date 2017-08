Su irrupción ha sido una de las más rutilantes que se recuerdan desde hace años. Pese a que muchos ojos están centrados en Kylian Mbappé y lo que hizo durante la temporada pasada con el Mónaco –disparando su valor hasta los 180 M€- lo que ha realizado Marco Asensio en los últimos meses con el Real Madrid merece un capítulo aparte.

Fichado por apenas 3,5 M€ y cedido en el Espanyol, el centrocampista mallorquín regresó el pasado verano a la disciplina merengue como un meritorio en busca de oportunidades con las que demostrar su valía. Y Marco Asensio se ha encargado de tirar la puerta. Lo hizo en su primer partido oficial con los blancos sumando un tanto en Supercopa de Europa ante el Sevilla. Aprovechando a la perfección los minutos que le dio Zinedine Zidane (algo menos de 2000), el futbolista terminó la temporada con 10 goles y 4 asistencias (38 partidos). Este buen nivel exhibido le valió no solo para disfrutar de minutos en la final de la Liga de Campeones ante la Juventus (fue precisamente él el que anotó en 4-1), sino que también ha sido convocado con la selección española.

Jugador de moda

Consolidado como una de las grandes apuestas de presente y futuro del fútbol internacional, el balear de 21 años ha visto como su nombre está ahora en boca de todos después de los dos golazos marcados a un FC Barcelona que precisamente intentó su fichaje pero finalmente terminó decantándose por pagar por Douglas los 4 M€ que iban destinados a su incorporación desde Mallorca. Entrevistado por el diario ABC, el que muchos ven como futuro Balón de Oro señaló que «Lo que yo sé es que de lo que se habla en España, en Europa y en todo el mundo es del Real Madrid, y lo entiendo perfectamente. Lo que está haciendo este equipo impacta» cuando fue preguntado sobre los elogios que está acaparando antes de añadir que «Soy muy joven, pero ya llevo tiempo en el mundo del fútbol profesional y conozco cómo van estas cosas. Que hable bien de mí personas con tanta historia en el fútbol es positivo, pero no me detengo ni un segundo en estos asuntos».

A la hora de abordar su evolución en el juego, el exfutbolista del Mallorca reconoció que «Claro que me ha moldeado. Yo tengo la impresión, la convicción de que el fútbol me ha moldeado bien. No quiero pecar de falsa modestia. Afortunadamente, mi entorno familiar y deportivo desde mis comienzos me han ayudado muchísimo. Pero hay algo que no se pierde nunca. Hay un fútbol que se aprende y un fútbol que nace contigo. Es el fútbol natural, como el color del pelo o el de los ojos. Es ese fútbol sobre el que vas construyendo tu juego. Y nunca se para de construir».

Con paso firme

El jugador no escatimó en elogios hacia los compañeros por los que fue encuestado, los primeros Sergio Ramos y Marcelo: «Es el gran capitán. Y es el gran amigo de todos. Es un genio. Si no existiera Sergio habría que inventarlo. No puedo definir todo lo que aporta Sergio al equipo, la vitalidad que general. Sergio Ramos es la Vitamina SR. Y Marcelo, nuestro segundo capitán. Está extendida la imagen de Marcelo con una sonrisa enorme. Marcelo es mucho más que una sonrisa. Marcelo es también un capitán con mayúsculas. Marcelo nos da mucha energía responsable. Y por supuesto que mucha felicidad». También fue claro sobre Cristiano Ronaldo, del que dijo que «Es un fenómeno, una de las personas más fuertes que he conocido. Y que no lo olvide nadie. Es nuestro tercer capitán. Y esto es un orgullo».

Pese a que muchos piden su titularidad de forma continuada durante la temporada, el internacional español se muestra muy tranquilo y espeta que «Sí, la verdad es que sois muy pesados con este asunto. Si hay algo que dejó claro Zidane desde el primer instante es que aquí todos somos importantes. Si a nosotros mismos no nos obsesiona esto, no entiendo por qué la prensa se obsesiona».

Por último, y en un claro anuncio a navegantes, Asensio respondió con un «Gracias, pero no» entre risas al ser consultado sobre la cantidad que debería poner sobre la mesa el Paris Saint Germain para lograr su fichaje.