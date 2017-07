Juan C. Navarro

Tras el último entrenamiento del Real Madrid en las instalaciones de la universidad de UCLA en Los Ángeles, el preparador del primer equipo, Zinedine Zidane, se vio las caras con el presidente de la entidad, Florentino Pérez, y el director general, José Ángel Sánchez. Durante el encuentro, las fuerzas vivas del madridismo analizaron la situación del equipo y pasaron revista a los temas que marcan la actualidad del club en esta época de mercado.

Según cuenta el diario As, a lo largo de la reunión, Zizou mostró su preocupación por la pérdida de competitividad que pueda experimentar la plantilla tras la marcha de Álvaro Morata. Aunque en días previos, el técnico ha asegurado que no ha solicitado la llegada de un nuevo delantero, lo cierto es que el galo no vería con malos ojos el desembarco de otro 9 que pueda pelear con Karim Benzema y Borja Mayoral.

Lógicamente, al analizar la situación de la delantera se puso sobre la mesa el nombre de Kylian Mbappé. En este sentido, los dirigentes le dieron cumplida cuenta del estado de las negociaciones, pero mostraron nuevamente sus dudas sobre la forma en la que podría encajar este futbolista en un conjunto que ya cuenta con delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y el citado Benzema.

El tercero de los temas abordados en el encuentro tuvo como protagonista a Bale, el que parece eslabón más débil de la BBC. «La llegada de Mbappé provocaría cambios importantes en la delantera blanca. Con un Benzema muy querido por Zidane y un Cristiano decisivo, Bale se postularía como el primero de los tres en una hipotética salida», explica el diario antes de recordar que José Mourinho, técnico del Manchester United, no ha descartado el posible desembarco del galés.

Finalmente, Zidane también quiso dejar claro que no ve con malos ojos que futbolistas como Achraf o Álvaro Tejero sean cedidos a conjuntos en los que puedan acumular más minutos de los que él cree que podrá brindarle. Eso sí, parece claro que al menos uno de ellos deberá permanecer en el equipo para tapar las ocasionales bajas de Dani Carvajal.