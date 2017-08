Tras los acontecimientos de anoche en el Santiago Bernabéu, y después de que lleguemos a la recta final de un mercado estival seriamente complicado para el FC Barcelona, su directiva está en el punto de mira. Por eso durante la presentación de Paulinho, el vicepresidente Jordi Mestre y el director deportivo Robert Fernández han respondido a más preguntas que el brasileño.

El vicepresidente ha sido cuestionado sobre Lionel Messi y su renovación, de la que no tiene ninguna duda: «Es un tema que tenemos clarísimo. Todo pinta muy bien. Me sorprendería mucho que no se firmara. Lo tenemos hablado y estamos a la espera de establecer una fecha para la firma. Está todo correcto».

Después ha hablado Robert Fernández sobre la planificación tras el partido de anoche y la contundente derrota ante el Real Madrid: «Un resultado no modifica la planificación. Hay que trabajar en cosas, que llevamos tiempo trabajando. La primera conversación que tuve con Valverde ya salió el nombre de Paulinho. Las cosas se trabajan en el tiempo. Cuando sales al mercado, tienes una lista y empiezas a hacer un trabajo exhaustivo de las condiciones y de lo que necesitas. Pensamos que Paulinho reúne unas condiciones que nos van a ayudar. Tiene experiencia, algo importante para jugar en un club como este. Ha jugado en equipos importantes y tiene unas condiciones de madurez para afrontar este reto, que es difícil, pero también bonito».

Por otro lado se ha referido a Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé y ha confirmado que negocian por ellos: «No sólo a nosotros nos está costando. A todo el que sale a firmar jugadores buenos, te metes en una situación difícil para cualquier club. Vas al mercado y quieres fichar a muy buenos jugadores y que, además, no tienen cláusula, lo que lo dificulta todo mucho más. Es cierto que estamos negociando con varios clubs, pero sabiendo la dificultad que hay. Hay vías de diálogo y queremos cerrarlo cuanto antes. Son dos jugadores importantes que nos gustan y son importantes. Tienen muchísimas cosas que nos hacen pensar que se adaptarían bien a nuestro fútbol. Estamos negociando, esa es la realidad, con todo el respeto a esos dos clubes. En una negociación necesitas tiempo. Tenemos días por delante. Nos gustaría avanzar más. Nos apetece mucho que vengan Dembélé y Coutinho, pero decidirán los clubes si podemos cerrar esos fichajes».

También ha hablado sobre Sergi Roberto: «Se dicen muchas cosas. Hemos hablado con él, una conversación muy normal. Le hemos deseado que haga un gran trabajo, le damos muchísima importancia y queremos que esté muchos años aquí. Es vital para el Barça».

Por último ha sido cuestionado por las salidas: «Estamos trabajando en ello. Hay jugadores que no han tenido dorsal, sobre todo a que son cedidos y estamos analizando aún cuáles serán las salidas. Cuando lo sepamos, lo comunicaremos. Es normal que si hay entradas, hay salidas. Aún tenemos tiempo».