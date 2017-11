Míchel volverá a respirar el ambiente del Santiago Bernabéu. Llegado a la disciplina del Real Madrid cuando era apenas un niño, el que fuera dueño del extremo diestro de la escuadra de Chamartín durante 12 años regresa a un estadio con el que vivió una relación de amor-odio que le llevó incluso a abandonar el césped en un partido frente al Espanyol en 1989 y mostrar su voluntad del marcharse.

Este adiós no se produjo hasta que su carrera profesional estaba a punto de expirar. Fue en 1996 para poner dirección a un Atlético Celaya por donde también había pasado su compañero de la Quinta Emilio Butragueño y en el que jugó durante una temporada antes de colgar las botas de forma definitiva. Su despedida del Real Madrid fue con 16 títulos bajo el brazo, entre los que se encontraron 6 Ligas, 2 Copas del Rey o 2 Copas de la UEFA.

Atlético de pro, decía Joaquín Sabina en su “Peces de ciudad” que «Al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver». En esa misma dirección apuntaba también otro reconocido amante del fútbol como Ernesto Sabato, autor de la frase «Siempre es levemente siniestro volver a los lugares que han sido testigos de un instante de perfección». Sin embargo, Míchel no sigue esta corriente de opinión y nunca ha negado su deseo de regresar a la Casa Blanca.

Como pautado por los listados de la teoría del eterno retorno de Friedrich Nietzsche, Míchel se ve volviendo a casa. Y así lo ha reconocido prácticamente cada vez que es preguntado a este respecto. Lo hizo en 2014 cuando en una previa de Champions apuntó que «Sé, y lo digo con toda humildad, que tarde o temprano entrenaré al Real Madrid. Creo que estoy haciendo méritos para ello». Hace unas horas señaló en Onda Cero que «No me siento un forastero en el Bernabéu, no me siento extraño; es la sensación como de volver a casa. El 70% de la gente que va al Bernabéu me ha visto de jugador».

Recorrido por los banquillos

Lo hizo como entrenador del Castilla en una aciaga temporada 2006-2007 que terminó con los huesos del filial merengue en Segunda División B. De ese conjunto salieron importantes futbolistas que hoy brillan en el fútbol internacional como Borja Valero, Javi García, Álvaro Negredo, Alberto Bueno, Juan Mata, Dani Parejo o José Callejón.

Después de una primera experiencia en los banquillos al frente del Rayo Vallecano y el citado paso por el segundo equipo merengue, el madrileño siguió acumulando años de experiencia pasando por Getafe, Sevilla, Olympiakos, Olympique de Marsella o un Málaga en el que aterrizó en marzo de 2017 con el objetivo de alcanzar una salvación que le valió para seguir al frente del club. Socio del Atlético de Madrid cuando era apenas uno niño por iniciativa de su abuelo, Míchel nunca ha ocultado su amor por el Real Madrid y ha sido precisamente frente a los rojiblancos ante los que ha mostrado una mejor versión y ha tenido grandes disputas. Y si no, que se lo pregunten a Pizo Gómez.

Incapaz de sacar algo positivo en sus anteriores visitas al Santiago Bernabéu (perdió por 4-0 y 4-2 con el Getafe y 3-0 con el Sevilla), su única victoria frente al ahora campeón de Europa en los siete partidos que le han enfrentado fue precisamente con la escuadra hispalense (1-0) en la temporada 2012-2013. Desde entonces todo han sido derrotas para sus distintos equipos.

Afrontan los dos equipos con notables necesidades el choque que les enfrentará en unas horas. El Real Madrid quiere que la goleada ante el APOEL sirva de punto de partida para encadenar una buena racha de resultados con la que enjugar los diez puntos de diferencia que mantiene el FC Barcelona al frente de la clasificación. El Málaga, que después de doce partidos únicamente suma 7 goles (2 victorias, un empate), podría acabar la jornada como colista de la tabla en caso de no lograr algo positiva, lo que sin duda dejaría en una situación tremendamente complicada precisamente a su técnico.