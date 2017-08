«¿Un refuerzo en defensa? No hace falta. Tenemos cuatro centrales. Hoy solo tenemos uno pero no va a pasar más. ¿Si me gustaría tener un delantero más aparte de Benzema porque no está Cristiano? No. No quiero a nadie. Mayoral no ha entrado en la lista porque somos muchos, pero cuento con él. Para él es un año para aprender y estar listo para cuando tenga la ocasión de jugar».

Así daba hace unas horas Zinedine Zidane por cerrado el mercado del Real Madrid, a pesar de los rumores que hablaban del interés del cuadro blanco por cerrar otros fichajes. Más concretamente un central y un nuevo delantero de aquí al próximo viernes, cuando se clausura el periodo de traspasos en España.

Las recurrentes lesiones de Raphaël Varane y Jesús Vallejo es el principal argumento de quienes defienden que el técnico galo necesita un central. Pero el francés cree que será complicado que le suceda más veces lo que le ocurre mañana, cuando tiene a ambos lesionados y a Sergio Ramos sancionado. Si hace falta, como sucederá mañana, tirará de Casemiro o Marcos Llorente, pero es algo muy puntual que no le preocupa.

En cuanto al ataque, Borja Mayoral será el delantero centro suplente. En su caso, el hecho de que Cristiano actúe normalmente en punta en los últimos tiempos, y la gran cantidad de recursos ofensivos que posee y que teóricamente son suplentes (Lucas Vázquez, Marco Asensio), así como la gran nómina de centrocampistas de que dispone, provocará que, si es necesario, apueste por un cambio de sistema que le permita prescindir de esos atacantes. Además ahora mismo no parece haber equipo en Europa capaz de hacer sombra al campeón.