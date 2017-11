Lionel Messi recibía ayer su cuarta Bota de Oro y hoy el diario Marca acaba de publicar una entrevista exclusiva con él. En ella el argentino responde a muchas preguntas, comenzando por cuestiones de carácter personal sobre su familia y sus hijos, que según dice marcan su día a día.

«Es un cambio muy grande en todo. Se empiezan a ver las cosas diferentes, de otra manera, y la verdad es que ser padre es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Tener dos hijos y estar esperando otro es fantástico. El primero fue una sensación increíble, el segundo lo mismo y el tercero seguro que será también igual. Mi día a día se basa mucho en los niños. Por la mañana los llevo al colegio y cuando regreso de entrenar prácticamente ya salimos para recoger a Thiago. Cuando sale del cole intentamos pasar ese rato juntos con Antonela y Mateo hasta la hora de la cena. Los acostamos y no mucho más, intentamos hacer cosas entre nosotros para pasar el tiempo. Todo muy normal en una familia», afirma el delantero del FC Barcelona antes de asegurar que no hablan mucho de fútbol en casa.

Por otro lado ha sido cuestionado sobre su futuro una vez deje el fútbol en activo, y por ahora es algo que no tiene claro: «No sé qué haré. Hemos hablado varias veces en la familia sobre en qué ocuparé mi tiempo una vez se acabe mi carrera de futbolista, pero es algo que no tengo definido. Siempre dije que como entrenador no me veo, no lo siento. Cuando pasen unos años igual cambio, pero hoy por hoy no me veo. No sé, todavía me quedan varios años de carrera y luego ya veremos. Cuando se acerque el final algo se irá perfilando».

Además de admitir que lo que más le cuesta dejar de lado en su dieta es el chocolate, también ha confesado que suele ver bastante fútbol: «Lo miro todo en general. Obviamente, los partidos de la liga de España, de Inglaterra y el fútbol argentino, aunque por los horarios me cuesta más. Sigo todo un poco. Y ahora la Liga francesa un poco más».

Las opciones de Argentina en el Mundial

Uno de los temas que ha tocado la entrevista ha sido el de la selección de Argentina, que estará en el Mundial de Rusia: «Fue una clasificación complicada para nosotros. Pasamos por tres entrenadores y no es fácil adaptarse a ellos. Cada uno llega con su propia filosofía de fútbol e ideas nuevas. El último fue Sampaoli y jugamos cuatro partidos de eliminatorias y algunos amistosos. Seguimos en un proceso de crecimiento, y más allá de eso la clasificación es complicada de por sí. El fútbol cada día es más parejo y por eso resulta tan complicado clasificarse».

También ha hablado de sus rivales, además de valorar las ausencias de Holanda e Italia: «Alemania va a ser una de las favoritas, como lo es siempre. Hay otras selecciones que son también grandes candidatas como Brasil, España o Francia. Hoy por hoy han demostrado estar más fuertes y llegan mejor al Mundial. Es un poco lo que comentaba antes sobre las dificultades que tienen todas las selecciones para clasificarse para un Mundial, ya sea en Sudámerica o en Europa. Hoy el fútbol está muy igualado y cualquier selección chica con un poco de orden te complica bastante. Quedó fuera Holanda, también Italia... Son selecciones que desde hace años participaban en el Mundial y que nadie esperaba que no se clasificaran».

El FC Barcelona de Ernesto Valverde

Por otro lado, ha hablado del actual proyecto de Ernesto Valverde y en este punto se ha referido a la salida de Neymar: «La marcha de Ney ha provocado que hayamos cambiado nuestra forma de juego. Perdimos un potencial ofensivo muy grande, pero eso también nos favoreció en el aspecto defensivo. Actualmente estamos más armados en la mitad de la cancha, tenemos más orden y eso hace que seamos más fuertes defensivamente».

Además ha sido cuestionado de forma concreta por dos de sus compañeros: «Arda Turan y Samuel Umtiti: Arda tiene muchísima calidad, es un jugador extraordinario. Tuvo la mala suerte de no haber gozado de la confianza y continuidad que cualquier jugador necesita para poder rendir en un equipo. Venía del Atlético de Madrid, donde actuaba en una posición diferente a la que lo hace aquí y además jugaba cada domingo. No es lo mismo jugar cada fin de semana que hacerlo de vez en cuando. Es mucho más complicado y por eso Arda nunca pudo terminar de soltarse. Las veces que le tocó jugar y tuvo un poco de continuidad lo hizo muy bien. Umtiti entrena como juega, no se guarda nada. Nunca, ni en partidos ni entrenamientos. Fuera del campo es una excelente persona y un gran chico. Sinceramente no le conocía mucho cuando llegó. Viéndolo entrenar no me sorprende lo que hace en los partidos. Veo las cualidades que tiene y por eso ya no me sorprende luego en el campo».

En otro orden de cosas, ha dejado claro lo que espera para este curso: «Es un reconocimiento hermoso por lo que significa (la Bota de Oro, ndr.), pero siempre he dicho que mi prioridad nunca fueron los premios individuales. Me gustaría ganar otra Champions u otra Liga, estás sí que son mis prioridades, pero no deja de ser hermoso tenerla en casa por el significado que tiene».

Sus grandes rivales

También ha tenido tiempo para analizar a los rivales de su escuadra, y nunca descarta para nada al Real Madrid: «Es algo pasajero. No es la primera vez que me toca vivir una situación así del Real Madrid en una liga. Al final va a estar peleando por todo, por el equipo que es, por los jugadores que tiene y porque fue siempre así».

Además de los merengues, ha señalado a otros grandes de Europa como rivales por la Champions League: «El City es uno de los equipos más fuertes del momento junto al PSG. Hasta este momento han sido los dos equipos que se han mostrado más firmes. Pero esto es muy largo. Yo nunca descarto al Madrid por lo que es y por la experiencia, a pesar de que ahora no esté teniendo los resultados que todos esperan. No tengo duda de que al final va a estar peleando por todo, como hace cada año. El Bayern también. Es otro equipo grande que al final también va a estar ahí. Pero es verdad que hoy por hoy el City y PSG son los que mejor están».

Por último se ha referido a Cristiano Ronaldo, su gran rival en estos años por los grandes trofeos: «Hoy por hoy hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar a ganar el Balón de Oro. En los últimos años éramos nosotros dos, pero ahora hay futbolistas como Neymar, Mbappé o Suárez que pueden optar a este premio».

De hecho le han cuestionado sobre si es posible que se acaben convirtiendo en amigos: «No sé si lo seremos. La amistad es algo que se construye a través de pasar tiempo juntos y de conocerse. Nosotros no tenemos relación, pero más que nada porque solamente nos vemos en las entregas de premios y es el único momento en el que hablamos. En ese momento está todo bien, pero luego no volvemos a cruzarnos».