El pasado 30 de junio Pepe puso punto y final a su etapa en el Real Madrid. El veterano central portugués de 34 años dijo adiós a la disciplina del conjunto de Concha Espina donde llegó en verano de 2007 desde el Oporto a cambio de 30 M€. Pese a todas las críticas recibidas por la dirección deportiva merengue debido al dispendio, el internacional luso ha amortizado cada uno de los euros invertidos en su fichaje.

Convertido en uno de los pilares de la zaga blanca junto a Sergio Ramos y uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo en la plantilla, el futbolista de origen brasileño no llegó a un acuerdo para renovar con el campeón de Europa. El motivo no fue otro que las posturas enfrentadas en lo que a la duración del contrato se refiere. Así, las hipótesis acerca de posibles destinos para el jugador no han cesado de sucederse desde hace meses.

Hebei China Fortune a las órdenes de Manuel Pellegrini, Inter de Milán, Paris Saint Germain… varios son los destinos que han aparecido en escena para el central. Sin embargo, finalmente no será ninguno de estos equipos el que acojan a Pepe. Tal y como se ha confirmado oficialmente finalmente su destino se encontrará en Turquía. Y más concretamente, en el Besiktas, equipo que ha confirmado su incorporación y donde tendrá el reto de seguir demostrando su valía. En el horizonte se encuentra la disputa del próximo Mundial de Rusia 2018.