El pasado verano Simone Zaza aterrizaba como cedido en las filas del West Ham, equipo al que llegaba para tener los minutos de los que no había dispuesto en la Juventus de Turín. Pero su rendimiento no ha convencido en la primera parte de la temporada, con 11 encuentros disputados y no llegando a los 15 que estipulaban su compra obligatoria.

Precisamente por ello el futbolista fue objetivo de muchas especulaciones, aunque desde un principio el Valencia logró posicionarse bien en la carrera por conseguir su fichaje. Primero con Cesare Prandelli como su gran valedor, aunque tras su sorprendente dimisión se mantuvo como objetivo en la agenda che.

Y ahora es este club el que acaba de conseguir acogerlo en sus filas, de manera que el atacante llega como cedido con opción de compra al conjunto que entrena Voro. Tendrá la complicada misión de ayudar a que este club mejore su situación, tan delicada esta campaña, a base de goles que puedan sumar puntos en Liga.