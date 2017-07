Un equipo chino se ha lanzado a por Álvaro Morata haciendo una oferta de cifras millonarias. El Tianjin Quanjian estaría dispuesto a pagarle la cantidad de 30 M€ netos por temporada al ariete español, firmando con él un contrato de cinco años, según indica Onda Cero. Además a los chinos les corre prisa, ya que el mercado de fichajes en el país asiático acaba este mismo viernes.

Tanto Álvaro Morata como el Real Madrid tratan de buscar una salida para el ariete formado en La Fábrica. A pesar de que ha tenido protagonismo y ha marcado goles importantes para su club durante la temporada pasada, la falta de continuidad ha llevado a Morata a querer abandonar la disciplina blanca.

Además la preferencia de Zinedine Zidane por Karim Benzema salta a la vista y pocas posibilidades tiene el delantero español de revertir la situación. Si a eso se suma la llegada de Kylian Mbappé, Morata podría acabar relegado al puesto de tercer delantero del Real Madrid, una situación que no agradaría a ninguna de las partes, ya que Morata quiere jugar y el cuadro de Florentino Pérez cree que puede sacar una buena cantidad de millones por la venta del jugador.

No obstante, no está dispuesto a aceptar la oferta que llega desde China. Los millones no parecen ser el principal objetivo de Morata y ni siquiera el hecho de que sea Fabio Cannavaro el entrenador del conjunto chino parece que pueda hacerle reconsiderar la oferta.

Pero cabe recordar que las opciones se acaban para el internacional español. El Manchester United ya se interesó por él y le hizo una oferta que mejoraría sustancialmente su salario, pero la cantidad de 90 M€ por el traspaso que pedía el Real Madrid frustró la operación. El Chelsea tampoco es una propuesta del agrado del jugador, por lo que si no aparece un equipo con los millones suficientes para convencer al Real Madrid, Álvaro Morata podría seguir vistiendo de blanco y jugando en el Santiago Bernabéu la temporada que viene.