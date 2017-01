Por su enorme talento y su aún considerable margen de progresión (apenas tiene 23 años), el argentino Paulo Dybala se ha convertido en uno de los grandes motores de la rumorología. Aunque su actual club, la Juventus, está haciendo todo lo posible por ampliar su contrato, el hecho de que las negociaciones no terminen de avanzar a la velocidad esperada ha provocado el aumento de las informaciones que le vinculan con las dos grandes escuadras de la Liga española, Real Madrid y FC Barcelona.

Como es lógico, cada vez que concede una entrevista, el jugador es cuestionado por su incierto futuro, y en la última de ellas, lejos de posicionarse claramente, el ex del Palermo ha apostado por dejar todas las puertas abiertas al asegurar que de momento no se ha visto en la tesitura de tener que rechazar a ninguna de las grandes escuadras que siguen sus pasos.

«¿Es difícil de rechazar al Real Madrid o al Barcelona? No tengo ninguna oferta, por lo que no tengo nada que rechazar. Estoy contento y feliz aquí, me quiero quedar, pero esto no depende sólo de mí. Mi agente llegará aquí en los próximos días y esperamos cerrar un nuevo contrato», aseveró.

Durante su conversación con Rai Sport, el punta también mostró su admiración por el exjugador bianconero Alessandro del Piero -«El afecto demostrado por los hinchas de la Juventus hacia él es el sueño de todo futbolista», indicó- y reconoció que aún le queda mucho camino por recorrer para poder pelear por un título como el Balón de Oro. «A mis 23 años todavía tengo mucho que mejorar. De momento trato de divertirme en el juego y para dar mi contribución al equipo y a la felicidad de tifosi», afirmó.