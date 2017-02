Ha sido una semana atípica en el Real Madrid, sin encuentro desde el domingo pasado, con la tranquilidad del liderato y llena de rumores una vez se cerraba el mercado invernal. Estos han señalado a jugadores como Pepe, Isco o Álvaro Morata, de quienes ha hablado ahora Zinedine Zidane en rueda de prensa antes de viajar mañana a Vigo.

«Está aquí y está mejor, ha estado lesionado bastante. Ahora está recuperado, contento. Hay que ir paso a paso, y él y su situación de lo que va a pasar hasta junio. Pepe piensa sólo en lo que está haciendo en el Madrid. Pensamos con Pepe sólo de ahora hasta junio. Veremos lo que pasa en junio. Con lo que ha hecho en estos años, hay que respetar lo que pase», ha dicho el francés sobre el luso.

Por otro lado se ha referido también a Álvaro Morata: «No creo que se replantee su futuro, está metido en lo que hace. Claro que quiere jugar más, como todos, pero de ahora a final de temporada va a tener minutos. No sé cuánto, pero él no piensa en su futuro, lo hemos hablado, que no piensa en salir de aquí es su casa. Está aquí y entrena bien y está metido en este proyecto ahora mismo».

Además ha mandado un pequeño recado a Isco: «Estoy satisfecho y puede dar un poco más. Lo está haciendo bien, es un jugador determinante. Ahora el futuro no quiero hablar, sólo de los que estamos haciendo. Estoy contento con lo que hace, entrena bien y está metido en el proyecto de esta temporada».

Por otro lado ha valorado el regreso inminente de los lesionados: «La idea es tener la semana que viene a casi todos, menos a Bale. Puede ser que lo tengamos fuera todavía, porque hay que ir más despacio con él. Los demás están casi todos, Luka esperamos a la semana que viene. Pepe ya ha entrenado, James también».

Por último el técnico ha valorado la sociedad de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, así como la demarcación del portugués: «Juego con los dos arriba, pero Cristiano se encuentra mejor en la izquierda. La asociación de ambos, queremos y sabemos que pueden dar más. Necesitamos más de ellos, pero al mismo tiempo entrenan bien y es cuestión de ver en un partido marcar a los dos. Queremos ver a los tres delanteros marcar goles. NO estoy preocupado si en un partido, dependiendo de la posición, no se de esa asociación buena. A veces puede pasar y no pasa nada».