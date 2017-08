David de Gea vuelve al punto de mira del Real Madrid. Como lo leen. Pese a que la opción parecía descartada desde hace meses y Keylor Navas ha sido protagonista de una excepcional pretemporada en la que se ha encargado de despejar cualquier tipo de duda, el nombre del portero del Manchester United es vinculado nuevamente con el campeón de Europa.

Esto es precisamente lo que se ha encargado de publicar la siempre fértil e imaginativa prensa inglesa. Y más concretamente, uno de sus tabloides más sensacionalistas. Se trata de The Sun, fuente según el cual la entidad presidida por Florentino Pérez ha situado nuevamente el nombre del internacional español de 26 años.

El motivo no es otro que tras descartar el fichaje de un Kylian Mbappé que había disparado sus exigencias salariales y está muy próximo al Paris Saint Germain, el Real Madrid busca un último fichaje de primer nivel con vistas a una temporada que por otro lado ha comenzado de una forma excepcional con dos nuevos títulos (Supercopa de Europa, Supercopa de España) en las vitrinas.

A fin de lograr esta llegada, y siempre según dicha fuente, el conjunto merengue estaría dispuesto a poner sobre la mesa de la escuadra de Old Trafford una oferta cifrada en 50 M€, cantidad que de cualquier modo sería insuficiente para un Manchester United. Y es que José Mourinho no ha dudado en definir al ex del Atlético de Madrid como intransferible.