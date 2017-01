Juan C. Navarro

«No soy de hierro. Tanto partido cansa, pero estoy a muerte con el equipo. Todos nos cansamos al jugar 90 minutos, no sólo yo». Al término del choque ante el Celta de Vigo, saldado con derrota (1-2), el brasileño Marcelo comparecía ante los medios y dejaba entrever otro de los problemas que empiezan a explicar la mala racha en la que parece sumido el Real Madrid.

El brasileño, al igual que otros jugadores de la primera plantilla, ha acumulado gran cantidad de minutos en lo que llevamos de temporada y ha comenzado a mostrar un evidente cansancio que se ha dejado notar especialmente en esta sucesión de partidos que viene disputando el conjunto blanco tras el parón navideño.

Aunque futbolistas como Raphaël Varane (2.220’), Dani Carvajal (2.134’) y Toni Kroos (2.090’) suman más tiempo de juego, el agotamiento del canarinho (1.981´) preocupa especialmente por, tal y como cuenta As, el hecho de que se trata del único jugador de la primera plantilla que no tiene un recambio de garantías. En teoría, ese rol debería recaer en Fabio Coentrao, pero el luso, al margen de estar actualmente lesionado, ha demostrado en los escasos minutos que ha podido jugar que no está ahora mismo capacitado para militar en un equipo sometido a tanta exigencia.

A día de hoy, las dos soluciones para poder dar descanso al ex del Fluminense pasan por reconvertir a Danilo o Nacho. El problema es que el primero bastante tiene ahora mismo con ocupar el puesto del lesionado Carvajal y que el segundo, pese a su capacidad para rendir de forma aceptable en casi cualquier posición defensiva, ofrece una menor proyección ofensiva que un Marcelo que, en muchas ocasiones, ejerce como verdadero desatascador del ataque merengue. ¿Cómo gestionará Zidane este asunto?