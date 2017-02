El Real Madrid ya prepara la plantilla de la temporada 2017/2018 con el centro del ataque como principal quebradero de cabeza. Álvaro Morata no termina de convencer a Zinedine Zidane y los pitos del Santiago Bernabéu a Karim Benzema por sus malas actuaciones no ayudan a la confianza del galo.

Por esto, en la directiva del club blanco trabajan en varias opciones para remodelar la delantera de cara a la próxima temporada. Una de ellas, tal y como informa CalcioMercato.it, es Edin Dzeko. Tras sonar los nombres del Kun Agüero, Pierre-Emerick Aubameyang o Alexandre Lacazette, el bosnio aparece en la agenda del Real Madrid gracias a su gran temporada.

El atacante suma 24 dianas y 7 asistencias en lo que llevamos de temporada y ha logrado convertirse en un fijo para Luciano Spalletti en la lanza de ataque, por lo que la AS Roma no pondrá fácil su salida a no ser que la cantidad ofrecida sea desorbitada y puedan moverse en el mercado en busca de un sustituto.

Edin Dzeko se encuentra muy cómodo en el equipo de la capital de Italia e incluso rechazó la posibilidad de recalar en la Juventus de Turín o de marcharse a China el pasado verano, aunque la posibilidad de emprender una nueva aventura en España y jugar en el Real Madrid podría hacerle cambiar de opinión.