El Real Madrid sigue reinando. El elegido mejor club del siglo XX y absoluto dominador de la Liga de Campeones ha sumado tres títulos de campeón de Europa en los últimos cuatro años. Además, la escuadra de Chamartín se ha convertido en el primero que levanta la Orejona en dos temporadas consecutivas. Este título viene a sumarse a la Liga certificada hace apenas unos días. Además, tampoco conviene olvidarse ni de la Supercopa de Europa ni del Mundial de clubes que también están en las vitrinas del Santiago Bernabéu.

Después de convertirse en historia viva del Real Madrid como futbolista, el ahora técnico Zinedine Zidane está aprovechando su etapa en el banquillo para disparar su leyenda. Con cinco títulos de siete posibles, el francés ejerce su autoridad desde la tranquilidad. Alejado de polémicas, ataques de ego, falsa modestia y demás alharacas, el marsellés de 44 años es la mejor noticia que ha recibido el equipo blanco desde hace tiempo.

Cinco. Este ha sido el número de derrotas que el Real Madrid ha cosechado esta temporada. Desde que comenzara el curso en un casi olvidado 9 de agosto con la disputa de la Supercopa de Europa ante el Sevilla (3-2) y hasta la goleada ante la Juventus (4-1) que se tradujo en una nueva Liga de Campeones, han sido 60 los partidos disputados (44 victorias, 11 empates). En todos ellos se ha visto puerta, lo cual deja clara muestra de la dimensión del equipo.

El síndrome de la barriga llena

El reto de cara al futuro es mantener el hambre. Por todos es sabido que los equipos con la barriga llena y varios títulos en un espacio corto de tiempo tienden al acomodo. Y ese será precisamente el reto al que deberá enfrentarse Zinedine Zidane: convencer a su plantel para que no se acomode y siga sumando títulos. Con una plantilla joven como la tiene a sus órdenes y la dura competencia por un sitio en el once, no cabe duda que parte del camino ya está recorrido. Sin embargo, se antoja necesario sumar nuevas piezas que impidan que alguien se acomode.

Las salidas de Fabio Coentrao y Pepe serán equilibradas con el fichaje de Theo Hernández y el regreso de Jesús Vallejo. Además, la posición de Casemiro se doblará con un Marcos Llorente que ha demostrado ser un futbolista tremendamente válido después de su Máster en el Alavés. También han aparecido en escena otros nombres propios como los de David de Gea, que llegaría para pelear con Keylor Navas por un puesto bajo los palos, si bien ahora parece casi descartado. Aunque la lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante algunos meses le ha hecho bajar algunos enteros, desde las altas esferas del club no se han olvidado de Eden Hazard, que llegaría para ocupar el hueco que previsiblemente dejará James Rodríguez. En último término, la opción Kylian Mbappé sigue muy viva, si bien todo dependerá de lo que suceda con un Álvaro Morata que se debate entre lo que le dice su cabeza y le dicta el corazón. No cabe duda que viviremos un verano intenso en el Santiago Bernabéu.

En el horizonte se encuentra el afrontar con aún más garantías una temporada que viene que comenzará por todo lo alto con las disputas de la Supercopa de Europa (ante el Manchester United) y de España (FC Barcelona) y el magno objetivo de seguir perpetuando en el tiempo el dominio continental que viene exhibiendo en las últimas temporadas.