A lo largo de los últimos días el Real Madrid ha acaparado todos los elogios por su Doblete, conquistando la Liga y la Champions League en este 2017. El conjunto merengue es actualmente el equipo a batir en todo el planeta, un bloque sólido sin apenas fisuras al que cuesta ver perdiendo algún título próximamente.

Buena parte del éxito se debe a la figura de Zinedine Zidane y en especial a su gestión de una plantilla magnífica, llena de estrellas. Sirva como ejemplo que en la final de Cardiff tuvo que dejar fuera de la convocatoria a James Rodríguez, Pepe o Lucas Vázquez. De hecho los dos primeros están con pie y medio fuera del club.

Lo mismo sucede con Álvaro Morata o Danilo, que seguramente podrían ser indiscutibles en muchas grandes escuadras de Europa. Es cierto que Theo Hernández ya está fichado, que Marcos Llorente y Jesús Vallejo van a regresar de sus cesiones, pero por un lado este verano el club blanco puede perder a varios efectivos de su exitosa “segunda unidad”.

Además esto puede provocar que cueste encontrar recambios para algunos de ellos, pues no siempre es sencillo atraer a jugadores que ya saben que partirán con la vitola de suplentes. Eso no quiere decir que el combinado de Chamartín no sea atractivo como destino (todo lo contrario), sino que tener ya un equipo base definido puede complicar objetivos.

Le ha sucedido al FC Barcelona tras el Triplete de 2015, ya que ha ido perdiendo poco a poco fondo de armario de aquella primera plantilla de Luis Enrique. En el caso del Real Madrid, su ventaja es que tiene a jugadores jóvenes como los citados Llorente, Vallejo o Theo, además de otros como Marco Asensio, que garantizan continuidad competitiva a medio plazo. Sin embargo, no deben perder de vista en el club blanco lo que ha sucedido en casa del eterno rival.