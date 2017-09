A partir de las 22:00 horas de hoy, Gareth Bale se someterá a un examen que podría marcar su futuro inmediato. El galés ha disputado hasta la fecha tres choques en el Santiago Bernabéu y en todos ellos ha percibido de forma evidente que un cada vez más amplio sector de la grada no está conforme con su rendimiento.

El pasado domingo, el jugador reaccionó al fin y firmó una actuación más que notable en Anoeta ante la Real Sociedad. Eso sí, sus críticos siguen creyendo que un jugador de su talla no sólo debe brillar en choques donde el Real Madrid cuenta con espacios para que pueda dar rienda suelta a su velocidad y le exigen que también dé un paso al frente cuando la escuadra juega en casa y se ve obligada a soportar el peso del juego.

Ayer mismo, en la rueda de prensa previa al choque de hoy ante el Real Betis, Zinedine Zidane reconocía que el atacante se mueve mejor sobre campo abierto, pero no dudaba en echarle un capote al asegurar: «Queda tiempo para que veamos al mejor Bale, pero ya está muy bien (...) Él juega mejor con espacios, por su velocidad hace daño a cualquier equipo, lo vimos el otro día. Pero Gareth técnicamente es muy bueno, puede jugar bien en poco espacio también. No le cuesta jugar en espacio pequeño. Es un jugador completo».

Aunque es factible que sea Cristiano Ronaldo quien, con su esperada vuelta a los terrenos de juego tras cumplir una sanción, acapare la mayoría de las miradas, lo cierto es que Bale también será observado con lupa. Zizou cree que los pitos de otros choques le han hecho reaccionar, pero sólo una actuación convincente sobre el césped servirá para acallarlos. De lo contrario, es posible que se vuelvan insoportables y obliguen al técnico a tomar medidas «No hay nadie que no haya sido pitado. No pasa nada, es parte de su carrera. Es bueno que le piten a veces, notar que no lo haces bien, a cualquier jugador, no sólo a Gareth. A mí me ha pasado, y te hace reaccionar», reconoció.