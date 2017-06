«Creo que no hay negociaciones con el United y no es verdad que haya un acuerdo. No ha acabado junio y hasta el 31 de agosto hay tiempo. Haremos lo que sea mejor, pero el Madrid no es vendedor». En una reciente entrevista concedida a esRadio, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, trataba de tirar por tierra los rumores que vinculaban a uno de sus futbolistas, el delantero Álvaro Morata, con el Manchester United.

Pues bien, en su edición de hoy, el Daily Express se empeña en poner en evidencia al dirigente al señalar que el acuerdo que facilitará el desembarco del internacional español en Old Trafford está ya cerrado. Es más, el rotativo añade que el jugador ya habría trasladado a su círculo más íntimo la idea de que el curso que viene defenderá la elástica de los diablos rojos.

Al parecer, el pacto que permitirá el aterrizaje del punta en las islas se cerrará en torno a los 60 millones de libras (cerca de 70 M€), una cantidad que pese a quedarse aún lejos de los 90 M€ que, en principio, deseaba obtener el cuadro blanco se antoja más que interesante atendiendo al rendimiento del jugador y al coste de su regreso al Santiago Bernabéu hace justo un verano (30 M€).

Si finalmente se confirma su llegada al Teatro de los Sueños, el preparador del United, el luso José Mourinho, podrá ya contar con un ariete de garantías que trate de ocupar el enorme espacio que ha dejado en apenas un curso el formidable atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.