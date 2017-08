Juan C. Navarro

El partido del pasado fin de semana ante el Valencia ha destapado un problema que parecía ya enterrado. Con Sergio Ramos sancionado y los jóvenes Raphaël Varane y Jesús Vallejo lesionados, Zinedine Zidane tuvo que inventarse una nueva defensa en la que Nacho y el reconvertido Casemiro compartieron espacio en el eje de la zaga. Aunque ambos futbolistas completaron un partido más que aceptable, parece lógico que un amplio sector del madridismo echase en falta a Pepe, jugador al que la entidad dejó marchar en verano ante la incapacidad para alcanzar un acuerdo de renovación.

Entre los que se acordaron del internacional luso se encuentran los pesos pesados del vestuario del Real Madrid quienes, según OK Diario, consideran que fue un gran error dejar escapar a un jugador de su dimensión sin contar con un reemplazo de garantías. Y es que, pese a que desde la directiva se vendió al joven Vallejo como el recambio idóneo, en el seno de la plantilla aún se desconfía de su capacidad para asumir un rol tan importante.

«El núcleo duro lo que dice es que en el Real Madrid hace falta un central. Consideran que Varane es un talento descomunal, pero su rodilla no está bien, y piensan que Vallejo no tiene nivel para estar en el Real Madrid de momento. Así se lo han hecho saber a la cúpula del Real Madrid, pero la intención es no fichar más», reconoció el periodista Eduardo Inda durante su paso por El Chiringuito de Jugones.

Ya que, como se viene indicando desde hace semanas, los de Chamartín no tienen intención de realizar más fichajes este verano, habrá que esperar a que el citado Vallejo se recupere de su lesión y goce de oportunidades para saber si los pesos pesados tienen verdaderos motivos para desconfiar de un jugador que el pasado curso ofreció un nivel muy notable en el Eintracht Frankfurt.