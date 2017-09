La derrota ante el Real Betis del último fin de semana ha desatado la primera crisis de este Real Madrid que no hace tanto parecía absolutamente imparable. Los blancos cayeron por 0-1 en un choque marcado por la falta de acierto de los hombres de ataque, la buena labor defensiva del rival y la incapacidad de Zinedine Zidane para formular un plan alternativo.

Curiosamente, este último factor es el que más huella ha dejado. De hecho, una información de la Cadena SER ha desvelado durante las últimas horas que un amplio sector de la plantilla criticó con dureza el desatino del técnico blanco a la hora de realizar los cambios durante la segunda mitad. «Un sector importante del vestuario no entendió las cambios de Zizou y mostraron cierto malestar a la conclusión del encuentro. No habían accedido aún a la caseta con el gol de Sanabria retumbando en el ambiente y tenían claro que la lectura del juego no había sido la correcta desde la banda. Esto sorprendió a varios futbolistas del Betis, que no esperaban tanta vehemencia con las decisiones del técnico», explica la emisora.

Dejando a un lado el de Marcelo por Lucas Vázquez, provocado por la lesión del canarinho, los cambios que no terminaron de cuadrar a los pesos pesados del vestuario fueron los de Isco por Marco Asensio y Borja Mayoral por Luka Modric. En ambos casos, Zizou optó por retirar del campo a dos jugadores con capacidad para desatascar el partido en cualquier momento y restó creatividad a una escuadra que poco a poco se fue quedando sin ideas y acabó encajando un gol en el tiempo de descuento.

«Tuvimos 27 ocasiones ante el Betis y no entraron y el Betis no lo hizo mal. Tampoco nosotros. Ahora ya pienso en el partido de mañana. Tres días antes del Betis jugamos en San Sebastián y lo hicimos fenomenal y yo me quedé bien. Ahora no me voy a volver loco», respondió el técnico al ser consultado por este asunto en rueda de prensa.

Ya que aún es pronto para saber si este hecho puede calificarse como aislado o refleja un creciente descontento del plantel con las decisiones de su entrenador habrá que estar muy pendiente de lo que mañana mismo ocurra en el partido contra el Deportivo Alavés. Una victoria serviría para alejar fantasmas, pero una derrota ahondaría en esta repentina e inesperada crisis merengue.