Será el último Clásico de Luis Enrique en el banquillo y para el FC Barcelona la penúltima oportunidad de éxito esta temporada, porque le quedará todavía la bala de la final de Copa del Rey. El Real Madrid, por su parte, recibe a los culés con el objetivo de dar un golpe definitivo y sentenciar la Liga.

Este es el telón de fondo de un partido que siempre es atractivo por la historia, la rivalidad de los dos clubes y la gran cantidad de estrellas que hay en el campo. Es siempre este encuentro sinónimo de espectáculo y goles. De hecho el último encuentro entre ambos que acabó 0-0 fue aquel famoso Clásico del “Chochinillo” en el Camp Nou…

Por eso hemos querido, teniendo en cuenta los onces probables de esta noche, ver el valor que el portal Transfermarkt da a ambos equipos. Y nos encontramos ante un partido en el que habrá nada menos que 952 M€ sobre el campo, si juegan finalmente estos futbolistas, aunque no se esperan muchos cambios en ambas alineaciones previsibles. En el caso del cuadro culé, no hemos incluido a Neymar pese al comunicado de los azulgranas en las últimas horas tras la resolución del TAD, a la espera de más acontecimientos y novedades sobre si jugará o no el brasileño.

El Real Madrid formaría con un equipo de 510 M€:

El FC Barcelona saldría con un equipo de 442M€: