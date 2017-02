«No creo que se replantee su futuro, está metido en lo que hace. Claro que quiere jugar más, como todos, pero de ahora a final de temporada va a tener minutos. No sé cuánto, pero él no piensa en su futuro, lo hemos hablado, que no piensa en salir de aquí es su casa. Está aquí y entrena bien y está metido en este proyecto ahora mismo».

De esta forma quería hoy Zinedine Zidane zanjar en rueda de prensa los últimos rumores aparecidos sobre el futuro de Álvaro Morata. El delantero sigue siendo suplente de Karim Benzema en el Real Madrid y esto provoca que las especulaciones sobre su futuro se multipliquen.

El atacante de 24 años, autor de 10 goles en 27 encuentros esta temporada, es situado permanentemente en la órbita de escuadras como el Chelsea. De hecho serían los blues los favoritos para fichar al goleador porque incluso el propio jugador habría dicho a su entorno que ha escogido a la escuadra de Antonio Conte.

Líder indiscutible de una Premier League que tiene prácticamente en la mano, el combinado de Stamford Bridge ya planifica la siguiente campaña y según The Telegraph tendría el visto bueno del delantero para el nuevo curso, ya que encajaría bien en este club como recambio de Diego Costa, a quien los rumores colocan siempre lejos del equipo londinense.