Juan C. Navarro

«Nunca pensé en dejar el Madrid. Siempre pensé en triunfar, aun teniendo pocos minutos. Yo nunca me rindo fácilmente y espero estar muchos años en el Real Madrid y en la selección». Al término del choque entre los combinados nacionales de España e Italia, el malagueño Isco pasaba por la zona mixta y volvía a mostrar su deseo de permanecer vinculado al Real Madrid durante un largo de periodo de tiempo.

Sus palabras llegan en un momento sin duda significativo, ya que su contrato con la entidad blanca expira en junio de 2018 y las partes aún no se han sentado a firmar el documento que sellará su continuidad. «Varias informaciones aparecidas en algunos medios madrileños aseguraban que la esperada ‘fumata blanca’ se iba a producir después de la Supercopa de España ante el Barça. No fue así, como tampoco en la semana del Trofeo Santiago Bernabéu. El nuevo contrato del crack malagueño no termina de oficializarse para inquietud del madridismo», alerta Mundo Deportivo.

Aunque este diario insinúa la existencia de cierta preocupación entre los seguidores merengues, lo cierto es que la permanencia del malagueño en el Santiago Bernabéu no parece correr peligro. El acuerdo quedó sellado hace semanas y salvo sorpresa mayúscula será durante las dos próximas semanas cuando el mediapunta estampe su rúbrica en un contrato que garantizará su estancia en Concha Espina hasta junio de 2022 y que le permitirá cobrar nada menos que 6 M€ netos por campaña.

Es más para evitar problemas en el futuro, la directiva le colocará una cláusula de rescisión de 700 M€, cifra que dejará en casi una anécdota los 150 M€ que actualmente marcan su libertad. Su renovación, junto a la de Marco Asensio, representará sin duda una excelente noticia para el madridismo.