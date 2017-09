Ayer se confirmaba el acuerdo para su renovación y hoy ha sido el acto protocolario, de manera que Isco ya ha firmado su contrato con el Real Madrid hasta 2022. Tendrá una cláusula de rescisión de 700 M€ y mejorará su salario, como ha subido su nivel de importancia en el equipo.

Este mediodía acaba de conceder una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por el interés que mostró el FC Barcelona por él, extremo que ha confirmado el malagueño: «A lo mejor hubo algún contacto con el Barça pero nunca lo escuché, mi intención era triunfar aquí por el equipo que más apostó por mí. A lo largo de nuestra vida pensamos en muchas cosas pero son nuestras decisiones las que marcan el camino. Mi decisión fue siempre el Real Madrid y estoy feliz de ello».

No obstante, ha aclarado que en ningún momento pudo irse al eterno rival: «Eso la verdad que nunca, como he dicho siempre. Desde mi primer día, he pasado momentos malos pero eso hace que saboree mejor los momentos bonitos, no me arrepiento de nada. He ganado tres Champions, es histórico, me quedo con el hambre que sigue teniendo el equipo».

Además ha valorado su creciente importancia en el equipo: «He crecido como futbolista, he mejorado, ahora tengo más gol porque juego más cerca del área, en eso ha sido muy importante Zidane, que me ha puesto ahí, he tenido la paciencia de saber esperar cuando no tenía las oportunidades que quería, siempre tuve claro que mi idea era triunfar en el Madrid y espero que siga siendo así. El camino del fútbol es muy complicado. Mi intención es estar en el Madrid muchísimos años y renovar muchas veces».

En ese sentido, también se ha referido al duro camino que ha tenido que recorrer en este tiempo: «Nunca me he dejado ir. Siempre he trabajado al máximo y así lo he demostrado. Esto es el Madrid, el equipo más competitivo del mundo. Hay que estar ahí para aprovechar la oportunidad. Trabajé mucho en los momentos más duros para demostrar al mundo de lo que era capaz. Ahora veo recompensado todo lo que he pasado».