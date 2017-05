Juan C. Navarro

James Rodríguez abandonará la disciplina del Real Madrid este verano. El futbolista no quiere seguir viviendo a la sombra del banquillo y ha incluso rechazado el apoyo de varios pesos pesados del vestuario que estaban presionando a la directiva del cuadro blanco para que desestimase la venta del colombiano.

«Algunos jugadores del Real Madrid han presionado para que quede. Cristiano Ronaldo y Marcelo le han apoyado ante cierto sectores del club para que se quede, pero el propio James les ha dicho que dejen de hacerlo porque no quiere seguir siendo suplente», explicó anoche el periodista Eduardo Inda durante su paso por el programa El Chiringuito de Jugones.

Es más, el tertuliano se atrevió a dar el nombre del club que cuenta con más opciones de reclutar al ex del AS Mónaco. «En contra de lo que se viene diciendo no es el Manchester United el club que cuenta con más opciones de ficharle, porque ellos quieren a bernardo Silva del Mónaco. El equipo que tiene ahora mismo más próximo el fichaje de James es el Chelsea», añadió.

Lo que de momento no queda tan claro es el dinero que exigirá el cuadro merengue por su futbolista. Aunque es cierto que su rendimiento ha estado marcado por la irregularidad, los de Chamartín confían en recuperar los 80 M€ que en su momento tuvieron que pagar al cuadro del Principado.