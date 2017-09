Juan C. Navarro

«Al final es verdad que miras los jugadores que tenías como Morata y Mariano y ahora miras y tienes sólo a Mayoral y puedes pensar que falta un 9 y puede ser, pero no se ha podido. Me hubiera gustado que se quedara Morata, pero él quería jugar más y marcharse, no se ha podido conseguir otro jugador». Ayer mismo, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tiraba de sinceridad y evidenciaba su preocupación por la falta de un 9 con verdadera capacidad para competir por el puesto con Karim Benzema.

Lógicamente, sus palabras no han pasado desapercibidas para la prensa que sigue la actualidad del cuadro blanco. De hecho, durante las últimas horas, los medios han puesto sobre la mesa los nombres de multitud de delanteros que podrían resultar interesantes para el combinado de Concha Espina.

Aunque el futbolista que más agrada a directiva y cuerpo técnico es el alemán Timo Werner (RB Leipzig), el hecho de que su equipo vaya a disputar Champions League este curso le desacredita como refuerzo invernal, ya que no podría participar en esta competición con los merengues. Igualmente, otros jugadores como Domenico Berardi (Sassuolo) o Andrea Belotti (Torino) también pierden fuelle por su elevado precio.

Por esta suma de factores, el digital OK Diario cree que el gran favorito para reforzar el ataque el próximo mes de enero no es otro que Kasper Dolberg. El danés viene de firmar una extraordinaria campaña con el Ajax de Ámsterdam (46 partidos, 23 goles) y además de juventud (apenas 19 años) y enorme talento reúne como cualidad el hecho de poder disputar la máxima competición europea (el conjunto holandés está inmerso en la Europa League este curso).