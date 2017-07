Las horas de James Rodríguez en el Real Madrid parecen contadas. El colombiano asume que la que inminente llegada de Dani Ceballos limitará, aún más, sus opciones de acumular minutos la próxima temporada y está más que dispuesto a acelerar un cambio de aires que evite el completo estancamiento de su carrera deportiva.

Eso sí, tal y como cuenta el diario As, a día de hoy no existe un equipo que esté dando pasos verdaderamente significativos para hacerse con sus servicios. El Chelsea, conjunto que no ha escondido su deseo de reclutarle, ha priorizado por el momento la búsqueda de un nuevo delantero que pueda tomar el testigo de Diego Costa y no pasará a la acción hasta que complete este movimiento.

Igualmente, otro de sus pretendientes de renombre, el París Saint-Germain, también tiene ahora mismo otros objetivos que resultan más atractivos y que condicionan considerablemente sus movimientos. Además, los galos sólo se plantean una ofensiva real si finalmente acaban traspasando a Ángel di María al Inter de Milán.

Por último, James también maneja el interés del Manchester United, pero parece muy poco probable que si finalmente facilita el traspaso de Álvaro Morata al cuadro inglés, la directiva merengue también vaya a consentir el desembarco de otro de sus jugadores en una escuadra con la que se verá las caras en la Supercopa de Europa y con la que además podría cruzarse en la próxima edición de la Champions League.