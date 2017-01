Juan C. Navarro

Una derrota siempre deja culpables. Aunque, en conjunto, el Real Madrid ofreció una imagen de equipo luchador que peleó la remontada hasta el último suspiro, lo cierto es que el choque ante el Celta de Vigo dejó contra las cuerdas a, como mínimo, un par de futbolistas de la primera plantilla.

Y es que, aunque todos los focos apuntan al brasileño Danilo, jugador que se metió un gol en propia puerta y que volvió a firmar un partido tirando a desastroso, el encuentro copero también debilitó la imagen de Karim Benzema. El galo mantuvo la línea de pasividad de los últimos tiempos y su aportación al juego del equipo fue tan escasa como inocua.

Tal y como recoge el diario As, durante la mayoría del choque, el francés se movió muy lejos del área, llegando incluso a jugar por detrás del malagueño Isco. En los 90 minutos que estuvo sobre el campo, sólo realizó un tiro a puerta y cometió innumerables errores en el pase. De hecho, «tuvo el segundo peor porcentaje de acierto en el pase de todo el Madrid, el 77,8%, sólo por detrás del inefable Danilo (75%)», confirma el rotativo.

Esta decepcionante actuación, sumada al hecho de que no ha visto puerta en los últimos cuatro partidos que ha disputado, ha llevado al madridismo a cuestionarse si ha llegado el momento de que Álvaro Morata tome el testigo de un jugador que por momentos da la sensación de encontrarse en paradero desconocido. «Están bien los dos. Ahora no estoy pensando en eso, sino en el equipo, y en lo que vamos a hacer ahora, en lo que nos toca ahora. Dentro de lo malo, porque a nadie le gusta perder, vamos a seguir jugando así, como lo hicimos, con carácter y personalidad. No hay más remedio: vamos a seguir. Tenemos dos competiciones y las vamos a pelear hasta el final», indicó el técnico del cuadro merengue, Zinedine Zidane, al ser cuestionado al respecto al término del choque.