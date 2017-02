Mariano Díaz se convirtió en uno de los grandes protagonistas del pasado mercado estival. Varios fueron los conjuntos que llamaron a su puerta con la clara intención de cerrar una cesión desde un Real Madrid que no veía con malos ojos la salida del ariete dominicano de 23 años a fin que éste continuara con su progresión. Sin embargo, no hubo modo. Confiado en sus posibilidades, el canterano mostró su deseo de triunfar de blanco esta misma temporada.

Sin embargo, la presencia de Álvaro Morata y, sobre todo, Karim Benzema, han impedido que los aficionados merengues hayan podido disfrutar tanto como hubieran deseado del futbolista. Y eso que cada vez que ha tenido oportunidades el delantero ha rendido a la perfección. De hecho, tan solo necesita 45 minutos para ver puerta y en 9 partidos que ha disputado (223 minutos) ha sumado 5 tantos y una asistencia.

Potente, rápido, y con el gol entre ceja y ceja, el nombre del ariete ha vuelto a ser uno de los habituales en la agenda de varios conjuntos durante el recién finalizado mes de enero. Así, Leganés, Málaga o Alavés han sido algunos de los clubes que se han movido con la clara intención de convencerlo de un cambio de aires. Aunque no han sido los únicos, pues prácticamente una decena han hecho acto de presencia, tal y como ha confirmado su propia agencia de representación, You First Sports.

Pero al igual que pasó meses atrás, el delantero se ha mantenido firme en su decisión. Pese a la limitada cantidad de minutos el futbolista ha descartado la posibilidad del adiós y considera que de aquí a final de temporada tendrá la oportunidad de mostrar su valía y marcar más goles para la escuadra merengue. Sin duda, una notable confianza en sus cualidades que merece su recompensa.