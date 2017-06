Juan C. Navarro

El Real Madrid no pierde la calma. Aunque durante los últimos días se ha indicado que conjuntos de la talla del París Saint-Germain o el Liverpool están dispuestos a realizar un gran esfuerzo para reclutarle, la directiva blanca está convencida de que el delantero galo Kylian Mbappé terminará aterrizando en la capital de España.

Según cuenta el diario As, el futbolista y su entorno no se van a dejar arrastrar por ofertas cargadas de ceros a la derecha y van a priorizar aquellas propuestas en las que el aspecto deportivo prime sobre el económico. Y en este sentido, el cuadro de Chamartín parte con ventaja, ya que el jugador sigue valorando considerablemente el hecho de que los merengues ya le propusiesen formar parte de su cantera cuando su carrera no había hecho más que comenzar.

Eso sí, no parece que su desembarco vaya a producirse este mismo verano. Mbappé tiene en el horizonte el Mundial de Rusia y ve con mejores ojos la posibilidad de permanecer durante un año más en el AS Mónaco, conjunto en el que tiene casi garantizada la titularidad, que la de iniciar una nueva aventura en un club blanco donde podría acumular demasiados minutos de banquillo y perder opciones de cara a la cita mundialista.

Por eso, no sería extraño que, tal y como cuenta el mismo diario, los de Concha Espina optasen por cerrar ahora su fichaje y por facilitar inmediatamente después la permanencia del jugador durante un año más en el cuadro del Principado. De esta forma, el punta se incorporaría al equipo madridista con un año más de experiencia y con mayores opciones de arrebatar la titularidad a Karim Benzema.