«Ahora me siento muy bien, al principio me costó bastante recuperarme de la lesión. Estoy muy contento en el Madrid. Me veo el próximo año aquí». Así hablaba el pasado miércoles en la zona mixta del Vicente Calderón Keylor Navas, portero de 30 años del Real Madrid.

Ha disputado esta temporada 38 partidos y, a diferencia del curso pasado, no ha tenido un ejercicio fácil porque ha sido cuestionado permanentemente. Algunos errores claros que ha cometido y los rumores que colocan a David De Gea o a otros arqueros en la órbita blanca, han sido los ingredientes del cóctel.

Sin embargo, en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones fue determinante con sus paradas. Ha vuelto su mejor versión en este tramo final del curso, justo cuando su club está ante el histórico momento de tener en su mano la opción de ganar Liga y Champions League, algo que no logra desde 1958.

De conseguirse ambos éxitos, Keylor tendría más que justificada su esperanza de poder permanecer en el club y no ser vendido, como muchas informaciones aseguran. Sería el portero de un equipo que pasará a la historia por esta gesta y por ser el primero en repetir título en la máxima competición continental desde su cambio de nombre en 1992.