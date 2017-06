La pasada temporada supuso la de la irrupción en escena de Kylian Mbappé. Prácticamente un desconocido hace doce meses, el joven talento francés de apenas 18 años ha emergido como uno de los grandes nombres propios del panorama internacional. Protagonista en la gran temporada de un Mónaco que se alzó de una manera tan sorprendente como merecida con la Ligue 1, el ya internacional galo sumó un total de 26 goles y 14 asistencias en los 44 partidos que disputó con la escuadra del Principado.

El Real Madrid no ha sido ajeno a la explosión del futbolista. Tanto es así que los blancos le han convertido en una de sus prioridades con vistas a reforzar su plantilla de la temporada que viene. Según la prensa francesa desde el conjunto de Chamartín ya se han lanzado incluso algunas ofertas superiores a los 100 M€. Sin embargo, no son suficientes. El conjunto del Principado ha resistido todas las acometidas y no pondrá nada fácil su salida.

El delantero, por su parte, también tiene dudas. Con el Mundial de Rusia 2018 en el horizonte, Mbappé no las tiene todas consigo. El del Mónaco considera que en caso de desembarcar ya en el Real Madrid la presencia de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema limitaría mucho sus minutos de juego, lo cual sería perjudicial en su deseo de acudir a la cita mundialista. Así, todo apunta que el jugador podría permanecer un año más en la Roca antes de decidirse a dar el salto al Real Madrid en 2018.

Sin embargo, nada está claro por el momento. Y es que según apunta la información de Ok Diario, el técnico merengue Zinedine Zidane ha transmitido a su compatriota que en caso de llegar al club tendría un rol importante. Aunque no le ha asegurado la titularidad, el entrenador marsellés le ha comentado al jugador que dispondrá de muchos minutos en los que demostrar su valía. La pelota está ahora en el tejado del propio Mbappé, que deberá decidir lo mejor para él.