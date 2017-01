El Real Madrid puso fin ayer a una racha de 40 partidos sin perder. Hay que remontarse a la ida de cuartos de final de Liga de Campeones del pasado curso para recordar el último encuentro en el que los blancos hincaron la rodilla. El rival fue el Wolfsburgo, equipo que se impuso por un 2-0 que a la postre fue estéril para su objetivo de estar en semifinales de la máxima competición continental.

Pese a que es evidente que toda racha debe acabar y los blancos se mantienen firmes al frente de la clasificación liguera incluso con un partido pendiente (será el que le enfrente al Valencia el próximo mes de febrero), la derrota de ayer en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla ha dejado cierto amargor en el seno merengue por la forma en que se produjo. En primer lugar porque todo parecía decantado a su favor cuando apenas restaban cinco minutos. En segundo, por la actuación de Keylor Navas.

Protagonista de una más que destacada temporada pasada en que fue clave para que el Real Madrid se alzara con la Liga de Campeones y se mantuviera en la lucha por el título de Liga hasta la recta final, el rendimiento que está ofreciendo el guardameta de 30 años tras regresar de la lesión que se produjo en la recta final del último curso no está siendo el esperado. Inseguro en las salidas, dubitativo en ciertas ocasiones, el ex del Levante parece haber perdido ese halo de magia que lo envolvía. Aunque no fue el único que lo hizo, Keylor Navas falló ayer en los dos tantos logrados por el Sevilla (especialmente significativo es su error en el de Stevan Jovetic). Esto viene a sumarse a las buenas sensaciones que transmite Kiko Casilla cada vez que es titular con los blancos.

De este modo, cada vez son más los que piden la presencia del canterano bajo los palos del Santiago Bernabéu y que el próximo verano se acuda al mercado de fichajes en busca de un relevo de primer nivel. Los nombres de Thibaut Courtois (Chelsea) o David de Gea (Manchester United) han vuelto a escena. No cabe duda que viviremos un verano movido a este respecto.