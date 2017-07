No más cambios. Zinedine Zidane ha hablado ante los medios de comunicación acerca de la situación del Real Madrid en rueda de prensa. Aunque evitó pronunciarse acerca de nuevos fichajes, el entrenador merengue destacó que «Estoy tranquilo y encantado con la plantilla. Tenemos a lo mejores hemos ganado y queremos volver a hacer lo mismo. La plantilla es muy buena y no quiero cambios. Falta sólo Cristiano que no está con nosotros, pero sabemos que va a ser un año difícil, todos nos querrán ganar y eso es más bonito para nosotros».

Del mismo modo, el entrenador blanco habló también del encuentro que en apenas unas horas enfrentará a su equipo con el FC Barcelona: «Estamos muy contentos, estamos para jugar un partido y hacerlo lo mejor posible y estamos preparados para eso. Es nuestro tercer partido y queremos crecer físicamente. Los jugadores cada vez están mejor y estamos preparando la temporada para estar listos el día 8 de agosto. Hay muchos aficionados del Real Madrid y estamos encantados de estar aquí». Además, el francés también fue consultado acerca de si hay temor ante la posibilidad de que se repitan los fallos que ya se dieron ante el Manchester City, sobre lo que afirmó que «Vamos a intentar estar concentrados al máximo. El fútbol son detalles. Si jugamos como el otro día estaremos muy contentos, pero no con el resultado. Encajamos a balón parado y solemos estar concentrados en ese aspecto. No pasa nada, esto lo tenemos que trabajar poco e intentaremos que estás cosas no pasen».

Consultado acerca de nombres propios, el técnico habló sobre Neymar y su posible salida del FC Barcelona: «Lo veremos dentro de poco. Es un jugador muy bueno y el rival ni te digo. Es un rival muy fuerte. Siempre ha sido el rival más importante del Madrid. Será un partido muy bonito. Lo que nos interesa es hacer un buen partido. Estamos molestos con el resultado del City, no con el contenido y esperamos hacerlo mejor». Del mismo modo, Zidane reconoció no echar de menos a Cristiano Ronaldo: «No me preocupa que no esté para mañana. Tiene que aprovechar sus vacaciones. Los demás estamos listos. El día cinco estará con nosotros para empezar la temporada».

A la hora de hablar de la pretemporada blanca en Estados Unidos, el galo reconoció que «Estamos encantados. A nivel de organización es fenomenal, el recibimiento igual de fenomenal y tenemos tiempo para hacer lo que queremos a nivel de campo. El clima es diferente aquí, pero a parte de eso, estamos todos contentos con lo que ha sucedido hasta ahora».