Juan C. Navarro

«James es un jugador del Madrid, un jugador importante. Me voy a comportar con James como con los demás. Todos son importantes. Y nada, vamos a seguir trabajando todos, y todos juntos». No hace mucho, Zinedine Zidane trataba de poner fin a los insistentes rumores que anunciaban la posible marcha de James Rodríguez y aseguraba que el futbolista sigue entrando en sus planteamientos de cara al futuro. «Él quiere estar aquí en el mejor club del mundo. No hay más que hablar, vamos a seguir trabajando. Eso sí que es importante», añadió.

Eso sí, para que sus palabras tengan el efecto adecuado y la relación entre el colombiano y el club merengue perdure en el tiempo se antoja absolutamente necesario que éste pueda acumular una buena cantidad de minutos en lo que resta de temporada. De lo contrario, el jugador se verá casi obligado a iniciar una nueva aventura en un equipo en el que pueda gozar de la regularidad que requiere su juego.

Sea como fuere, en Concha Espina no verían con malos ojos que el jugador fuese traspasado al término del curso. Es más, una información de la que se hace eco TalkSPORT señala que la directiva estaría dispuesta a emplearle como simple moneda de cambio en alguna de las dos operaciones que podría cerrar con el Chelsea.

Y es que, en el Santiago Bernabéu ya saben que para poder hacerse con los servicios del meta Thibaut Courtois o del atacante Eden Hazard tendrán que dar muestra de un considerable músculo negociador y de una estrategia que vaya más allá de simplemente invertir una importante cantidad de dinero.