Juan C. Navarro

«No es verdad que pongo a la BBC por decreto y tú lo sabes. Muchos pueden pensar que los que juegan menos lo hacen mejor cuando juegan. Lo cierto es que lo hacen todos bien y la BBC también. Hay pocos partidos que me puedas sacar que no lo hicimos bien así. Para hacer los equipos es muy complicado porque todos son muy buenos y todos lo hacen fenomenal, pero la BBC también lo hacen bien».

El pasado viernes, en la rueda de prensa previa al choque ante el Granada, Zinedine Zidane tuvo que salir en defensa de la BBC y certificó que no tiene queja alguna sobre el rendimiento que vienen ofreciendo tanto los integrantes de esta tripleta ofensiva como los jugadores que saltan al campo cuando decide hacer rotaciones para dar descanso a sus estrellas.

Tras el citado partido ante el cuadro nazarí, la presión de la prensa sigue aumentando. En el encuentro de Los Cármenes, los James Rodríguez, Álvaro Morata, Marco Asensio o Lucas Vázquez volvieron a firmar un choque notable y muchos medios se preguntan hoy si estos futbolistas deberían partir como titulares en los importantes choques que debe disputar el Real Madrid en las próximas fechas.

Especialmente singular es la situación de los dos primeros, ya que se trata de jugadores por los que en su momento se abonaron grandes cantidades de dinero y que no pueden permitirse otra temporada viviendo a la sombra del banquillo. En Marca, por ejemplo, aseguran que pese a los 20 goles que acumula (por los 17 de Karim Benzema), el canterano Morata está dispuesto a cambiar de aires si Zizou no le garantiza un rol más importante el curso que viene. En As, por su parte, se hacen eco del buen momento que atraviesa el colombiano y realizan un análisis muy similar al indicar: «En el Madrid hay tranquilidad porque si vuelve el mejor James de forma definitiva ganan de cualquier manera. Si se queda recuperan a un crack, y si venden, sacarán más dinero por él...».

Por tanto, y pese a que la lucha por los títulos debería eclipsar otros temas, lo cierto es que lo que ya se ha venido a denominar como Plan B podría terminar generando más de un dolor de cabeza a un Zidane que no hace mucho ya dejó claras sus intenciones al espetar: «No voy a ser la persona que siente a Cristiano o Bale».