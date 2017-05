El Manchester United cerró ayer su participación en la presente edición de la Premier League con una victoria ante el Crystal Palace en Old Trafford. Al término del choque, todos los integrantes de la primera plantilla saltaron al campo para agradecer a la afición el apoyo prestado a lo largo de una temporada que, pese a no haber sido tan brillante como se esperaba, aún puede deparar un título de máximo nivel, el de la Europa League.

Lógicamente, entre los futbolistas del combinado inglés que ovacionaron a sus seguidores figuraba David de Gea. De hecho, unas horas después de concluir el choque, el arquero subía una foto a Twitter en la que se le veía aplaudiendo a la grada y a la que acompañaba con un, en apariencia, más que lógico: «¡Gracias por vuestro apoyo siempre!»

Pues bien, el diario As interpreta de otra forma muy distinta este gesto y asegura que, con estas palabras, el toledano ha comenzado a decir adiós a la que ha sido su casa durante las últimas seis temporadas. Al parecer, el futbolista desea regresar a la Liga española y confía en que el Real Madrid sea capaz de cerrar su fichaje durante el mercado estival.

Es más, el rotativo no duda en añadir que la que parece inevitable llegada de De Gea al Santiago Bernabéú podría propiciar la marcha del actual meta del cuadro blanco, el costarricense Keylor Navas. «Con la llegada de De Gea, su continuidad queda en el aire», indica el diario.

Thank you for your unconditional support! Gracias por vuestro apoyo siempre! #mufc pic.twitter.com/kb98KTA7eF

— David De Gea (@D_DeGea) 21 de mayo de 2017