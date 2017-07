«Theo es un cañón». «Theo debutó con buenas sensaciones». Esos son los dos titulares que mejor ilustran el debut de Theo Hernández con la elástica del Real Madrid. El zaguero saltó al campo tras el tiempo de descanso y su participación resultó decisiva para que los blancos arrancasen un empate ante el Manchester United en la International Champions Cup (posteriormente fueron derrotados en la tanda de penaltis).

«Estoy muy contento de haber jugado mi primer partido con el Madrid y de haber provocado el penalti porque nos ha llevado al empate. He hecho un gran encuentro. Ahora hay que seguir trabajando y creciendo. Fue todo muy rápido. Kovacic me pone un balón en profundidad, meto la puntita al balón y el defensa me arrolla: penalti», explicó el jugador al término del choque.

Aunque tanto Marca como As no han tardado en lanzar las campanas al vuelo en sus portadas, el futbolista mantiene la calma y asegura que, por el momento, no se plantea otra cosa que seguir aprendiendo del que, en teoría, será el jugador que le cierre el paso a los onces iniciales en los partidos claves de la temporada, el brasileño Marcelo. «Significa mucho. He venido para aprender y seguir creciendo. Delante tengo un jugadorazo. Lo que tengo que hacer es aprender de él y que él me ayude», añadió.

Por cierto, entre sus compañeros, el ilusionante debut del carrilero galo no resultó sorprendente, ya que, tras verle actuar el pasado curso, muchos ya esperaban que apenas tuviese problemas para adaptarse. «No me sorprende nada. Ha provocado el penalti. Contamos con él, hizo una buena temporada el año pasado. Va a ser importante porque la temporada es larga», indicó Casemiro.