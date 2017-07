Las dudas se disparan en lo que al futuro de Danilo se refiere. Llegado al Real Madrid dos años atrás desde el Oporto con la vitola de ser uno de los laterales diestros de más nivel del panorama internacional, el que fuera internacional brasileño no ha terminado de explotar como se esperaba en el cuadro de Chamartín.

Pese a que el equipo blanco ha sumado un buen número de éxitos desde su desembarco, el exfutbolista del Santos no ha logrado arrebatar el puesto a un Carvajal que se ha consolidado como uno de los jugadores claves del Real Madrid hasta el punto de convertirse en indiscutible. Ante esta situación, los rumores acerca de un posible cambio de aires para Danilo han estado a la orden del día.

Varios son los conjuntos que se han venido interesando en un posible fichaje, como han sido los casos de Juventus (donde ya no tiene hueco debido a su condición de extracomunitario) o Chelsea, equipo que todavía sigue en el carrera. De este modo, pese a que no es una prioridad para los blancos, desde las oficinas del Santiago Bernabéu no se descarta una venta si a cambio se obtienen algo más de 30 M€.

Y mientras tanto, los nombres de posibles alternativas están a la orden del día. Uno de los que ha aparecido ha sido el del joven internacional sub’21 Odriozola (Real Sociedad). Sin embargo, no es la única posibilidad. Esto es precisamente lo que apunta la información desvelada por Soy Madridista, fuente según la cual el campeón de Europa tiene otra prioridad si finalmente Danilo dice adiós. Concretamente, se trata del belga Thomas Meunier. En dura competencia con Aurier por un puesto durante el pasado curso en las filas del Paris Saint Germain, el exfutbolista del Brujas (25 años) no lo tendrá nada fácil el curso que viene dada la presencia del recién fichado Daniel Alves.

De este modo, y a algo más de un mes y medio para que el mercado de fichajes eche el cierre, habrá que seguir muy de cerca esta posibilidad, sobre todo si finalmente se confirma el adiós de Danilo al Santiago Bernabéu.