Juan C. Navarro

«Si se queja de nuestro viaje a Asia debería saber que su presunto equipo de los sueños, el Real Madrid, pasó en verano 24 días en el calor, el doble que nosotros.Lo siento por lo que dijo Lewandowski. No es la primera vez que habla mal de nuestro club y sé que su agente Barthel está detrás de sus declaraciones. No creo, sin embargo, que un jugador tenga todo este poder. El contrato de Lewandowski expira en 2021 y desgraciadamente para él no hay cláusula de liberación».

En las últimas horas, el presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha sorprendido a propios y extraños con unas llamativas declaraciones en las que ataca con dureza a Robert Lewandowski, futbolista que días antes había criticado la política de fichajes del club y se había mostrado molesto por los largos viajes que había tenido que realizar el equipo en pretemporada.

Lógicamente, por su evidente referencia al Real Madrid, estas manifestaciones han despertado la curiosidad de una prensa española que no ha desaprovechado la ocasión para volver a impulsar el rumor que vincula al delantero polaco con la entidad de Chamartín.

De hecho, una información que hoy publica el diario Marca deja claro que si la relación entre el ariete y el cuadro bávaro sigue tensándose hasta un punto de no retorno, los blancos no dudarán en aprovechar la ocasión para lanzar sus redes sobre el futbolista. En Concha Espina asumen que Lewy es ya un jugador con mucho recorrido (cumplió 29 años en agosto), pero creen que aún podría ofrecer un gran rendimiento en una escuadra que ha vuelto a constatar estos días la necesidad de contar con otro 9 que pueda competir con Karim Benzema.