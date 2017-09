El Real Madrid ha terminado el mercado estival tal y como se esperaba, de manera que el cuadro blanco no ha realizado movimiento alguno en su primera plantilla en las últimas horas. Y es que el único futbolista con opciones reales, que no probables, de cambiar de aires era Marcos Llorente.

El mediocentro de 22 años firmó la temporada pasada actuaciones espectaculares en el Deportivo Alavés, donde era pieza importante. Sus robos de balón, su jerarquía comandando el juego, el equilibrio que daba a la medular… Todo ello propició que terminara regresando este verano a las órdenes de Zinedine Zidane.

Pero el preparador francés no le ha dado muchas oportunidades, y teniendo en cuenta el gran momento de forma de Casemiro y Mateo Kovacic, jugadores que juegan en su mismo puesto, se especuló no sin motivos con su salida. Porque más de 20 equipos llamaron además a las puertas merengues por él.

Pero finalmente no ha cambiado de aires, el futbolista se queda en el Santiago Bernabéu al menos hasta el mes de enero. Tiene todo el otoño por delante para demostrar que puede tener más importancia que unos meros minutos residuales en el club blanco. Será su entrenador quien tendrá la última palabra, pero si no juega no dejará de protagonizar rumores.