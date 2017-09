«Él es parte de la plantilla. Es un buen jugador, joven, pero puede estar y tener un papel importante. Me alegro mucho por él. Ha tenido la oportunidad de jugar y lo ha hecho bien. Aparte del gol, me quedo con el trabajo que ha hecho». Al término del choque ante la Real Sociedad, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostraba así de satisfecho por la actuación de Borja Mayoral, el jugador elegido para suplir al lesionado Karim Benzema.

El canterano, que se había quedado fuera de la convocatoria del anterior choque de los merengues, apareció de repente en el once inicial y aprovechó la oportunidad para marcar un gol y contribuir activamente a otro más. Además, en los 74 minutos que estuvo sobre el campo, se movió por todo el frente del ataque con soltura y se mostró muy combativo y voluntarioso. «Al 9 lo que le pedimos es que marque goles, pero ha hecho un gran trabajo. No sólo ha sido el gol. Me alegro por él porque va a tener su rol en el equipo y no era un campo fácil, era un buen rival, y hemos hecho un gran partido», añadió Zizou.

La entrada en escena del joven punta llega en el momento oportuno, justo cuando arreciaban las informaciones sobre la necesaria búsqueda de un nueve que había emprendido el conjunto de Concha Espina. De hecho, en su edición de hoy, al destacar la labor de Mayoral, el diario As insiste en que el alemán Timo Werner (RB Leipzig) sigue en la recamara de un club al que también se ha vinculado con otros puntas como Robert Lewandowski, Domenico Berardi, Andrea Belotti o Kasper Dolberg.

Lógicamente, el ariete madrileño necesitará algo más que una buena actuación para hacerse hueco de forma definitiva, pero lo cierto es que ayer, en un escenario complicado y ante un rival en plena forma, el futbolista dio muestras de una notable personalidad y de, lo que es más importante, unas enormes ganas de triunfar en su club de toda la vida. «Yo trabajo y trabajo todas las semanas para este tipo de oportunidades, es un tesoro, voy a trabajar para tener más (...) Somos bastantes delanteros, yo estoy contento de estar aquí y le agradezco la confianza que me ha dado al míster. Es un orgullo estar aprendiendo con estos jugadores. el debate del nueve es más vuestro», reconoció a la conclusión del encuentro.