Tras obtener un valioso triunfo en Anoeta (1-3) y descargarse de cierta presión, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque que mañana mismo mide a los suyos con el Real Betis y analizar otros temas que marcan la actualidad del cuadro blanco. Entre ellos, como no, la vuelta de Cristiano Ronaldo tras cumplir su larga sanción. «Estamos contentos de tener a Cristiano otra vez. Espero que sea la última vez que no esté con el grupo, él quiere estar con el grupo y sus compañeros. Él va a volver en casa, a todos les gusta jugar aquí», explicó.

Igualmente, el galo se refirió a la situación de Gareth Bale, un futbolista que tan pronto pasa de firmar un partido notable (como el de último fin de semana contra la Real Sociedad) a pasar casi desapercibido. «Había que tener paciencia con él. Necesita tiempo y poco a poco lo vamos viendo. Queda tiempo para que veamos al mejor Bale, pero ya está muy bien (...) Él juega mejor con espacios, por su velocidad hace daño a cualquier equipo, lo vimos el otro día. Pero Gareth técnicamente es muy bueno, puede jugar bien en poco espacio también. No le cuesta jugar en espacio pequeño. Es un jugador completo», explicó.

Es más, el técnico no dudó en ver un lado positivo en los pitos que ha recibido el galés en sus últimos partidos en el Santiago Bernabéu. «No te puedo decir exactamente, lo que te puedo decir es que este estadio ha silbado a todos. No hay nadie que no haya sido pitado. No pasa nada, es parte de su carrera. Es bueno que le piten a veces, notar que no lo haces bien, a cualquier jugador, no sólo a Gareth. A mi me ha pasado, y te hace reaccionar», indicó.

Otro de los nombres que adquirió protagonismo durante la rueda de prensa fue el de Dani Ceballos, futbolista que no está acumulando demasiados minutos a lo largo del curso. «Él puede jugar en varios sitios, técnicamente puede. Es el inicio y esto es muy largo. Vamos a ver, va a tener oportunidades, pero hay grandes jugadores en la plantilla. El necesita su tiempo de adaptación, pero lo está haciendo muy bien y va a jugar», comentó.

Asimismo, Zizou fue cuestionado por la posible ampliación de su compromiso con el cuadro merengue. En este sentido, el preparador dejó claro que el acuerdo es ya un hecho, pero que a él lo que realmente le importa es el día a día. «Ya está hecho. Pero esto no significa nada. A mí me importa el día a día. Yo no miro más allá. Esto es complicado», espetó.