Juan C. Navarro

La relación entre Danilo y el Real Madrid está a punto de romperse. Aunque invirtieron nada menos que 31,5 M€ en su fichaje, los dirigentes blancos asumen que el futbolista no ha terminado de aclimatarse a las exigencias del club y que su traspaso durante el presente mercado estival podría ser una salida más o menos razonable.

A priori, el nuevo destino del canarinho será la Juventus, un conjunto que está dispuesto a invertir hasta 20 M€ en la contratación de este jugador al que consideran idóneo para cubrir la baja de Dani Alves, quien ha optado por abandonar la vecchia signora sólo un año después de aterrizar en el Calcio.

Lógicamente, la marcha del ex del Oporto dejará un hueco en la plantilla. Aunque Dani Carvajal garantiza la competitividad del costado diestro de la zaga, la entidad no puede arriesgarse a vivir todo un curso con sólo un lateral y tendrá que localizar lo antes posible a otro especialista que pueda cubrir las ocasionales bajas del excelente carrilero español.

Según cuenta hoy el diario As, en estos momentos, el gran favorito para desempeñar ese rol no es otro que el marroquí Achraf. El canterano, de 18 años, cuenta con el absoluto respaldo de Zinedine Zidane, técnico que no ha dudado en paralizar su cesión al Deportivo Alavés para así poder testar su valía durante la gira de pretemporada.