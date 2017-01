Juan C. Navarro

«No puedo asegurar mi continuidad, pero hay que estar tranquilo y tengo siete días para poder pensar en todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan cosas, hay que pensar bien todo y no te puedo asegurar si sigo o no porque yo quiero jugar más». Tras la disputa del Mundial de Clubes, y mientras sus compañeros celebraban la conquista del título, James Rodríguez se mostraba así de contrariado por el papel absolutamente secundario que viene desempeñando desde que arrancó la campaña.

Tras aquellas palabras, su salida del Real Madrid durante el mercado invernal llegó a parecer cantada, pero lo cierto es que con el paso de las semanas, la tensión se ha ido rebajando de forma notoria hasta el punto de que estas manifestaciones parecen ya una simple anécdota.

En esta vuelta a la calma ha jugado un papel determinante Zinedine Zidane. Según cuenta hoy Marca, el preparador blanco ha mantenido una reunión con el futbolista colombiano en la que ha querido dejarle claro que cuenta con él de cara al futuro y en la que, sin garantizarle la titularidad, le ha asegurado que gozará de muchos minutos en lo que resta de campaña. «Aunque el francés no comparte sus declaraciones y entiende que no era el mejor momento para lanzar ese mensaje, comprende la frustración de James tras no disputar ni un solo minuto en la final», añade el rotativo.

Recibido este respaldo, a James sólo le queda ya la opción de sacar el máximo partidos las oportunidades que le vaya brindando Zizou. En los próximos 12 días, los merengues deberán acumular 4 choques de forma casi consecutiva (dos de Liga y otros tantos de Copa del Rey) y lo más lógico es que, debido a las lesiones de Gareth Bale y Lucas Vázquez, el galo tenga que tirar del ex del AS Mónaco en casi todos ellos. ¿Aprovechará la ocasión para reivindicarse y garantizar su estancia en el Santiago Bernabéu?