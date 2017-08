Juan C. Navarro

Zinedine Zidane lo tiene claro: Cuando las cosas funcionan, mejor no tocar nada. El técnico del Real Madrid está plenamente satisfecho con el rendimiento de una plantilla que ha arrancado la temporada en plenas facultades (ha obtenido la Supercopa de España y la de Europa y ha saldado con un 0-3 su primer compromiso de Liga) y confía en que ninguno de los integrantes de la escuadra abandone el barco antes del cierre del mercado. «Nadie me ha pedido salir, quiero a esta plantilla como está y espero que no hagan cambios. Hasta el 31 puede pasar de todo», reconoció ayer mismo en su última comparecencia pública.

Su posición en este sentido siempre ha sido clara. De hecho, desde que concluyó el pasado curso, el preparador galo ha instado a la directiva a hacer todo lo posible por retener a la inmensa mayoría de las piezas de la escuadra y sólo ha terminado por dar el visto bueno a la marcha de jugadores como Álvaro Morata, Danilo o James Rodríguez cuando la situación ha resultado insostenible.

Estas últimas palabras de Zinedine Zidane deberían servir para aclarar casi definitivamente el futuro de Borja Mayoral o Marcos Llorente, futbolistas cuya continuidad en el equipo no parecía segura a tenor de lo ocurrido durante la pretemporada y, en especial, a lo largo de los primeros compases oficiales del curso (ninguno de los dos ha acumulado minutos hasta ahora).

Aunque con ese «puede pasar de todo», deja abierto un pequeño resquicio, no parece que la puerta de entrada vaya abrirse tampoco de par en par. Tras la llegada de Theo Hernández y Dani Ceballos y los regresos de Jesús Vallejo y el citado Llorente, Zizou tiene una plantilla más que compensada. Tan sólo el lateral derecho, posición que sufrió la inesperada marcha de Danilo, podría mostrar ciertas carencias en caso de lesión de Dani Carvajal, pero parece que el francés confía en el canterano Achraf como recambio del internacional español.